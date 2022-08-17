Güle oynaya “Barbarlık Müzesi” açtılar

Kıbrıs’ta etnik çatışmaların en sarsıcı cinayetlerinden birinin sergilendiği “Barbarlık Müzesi” yeniden restore edildi, açıldı.

Açılışın kurdele kesilerek ve gülümseyen görüntülerle yapılması dikkat çekti.

“Barbarlık Müzesi Restorasyonu, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzim Projesi” törenle açıldı.

Müzenin restorasyon çalışmaları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu,, ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra bazı bakanlar, askeri yetkililer ve İlhan ailesi katıldı.

Eski adı İrfan Bey Sokak olan Mürüvvet İlhan Sokak’taki ‘2’ numaralı evde yaşananlar Kıbrıs tarihindeki acımasız saldırılardan biri olarak tarihe kazındı.

Saldırıda, Binbaşı Dr. Nihat İlhan alayında görevdeyken, evde bulunan eşi Mürüvvet İlhan ile üç oğlu, 6 aylık Hakan, 4 yaşındaki Kutsi ve 6 yaşındaki Murat ve evde bulunan Feride Hasan Gudum acımasızca öldürülmüştü. Ev, 1 Ocak 1966 tarihinde Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.