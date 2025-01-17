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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılının ilk asgari ücretini toplamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Yapılan açıklamaların ardından toplantı, "gergin" başladı. Zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni müsteşarı Tahir Serhat, Kıbrıs'ın kuzeyindeki asgari ücretin 1000 Euro olduğunu, güneyden daha yüksek bir asgari ücrete sahip olunduğunu belirterek, "Kapı açık, herkes hür bir şekilde geçip dönüyor. Bunu da dip not olarak söylemek gerek” dedi.

Müsteşarın, “Kapı açık, herkes hür bir şekilde geçip dönüyor” sözlerine işaret eden Serdaroğlu, “Yani kapı açık isteyen gidebilir mi diyorsunuz?” sorusunu sordu. Müsteşar ise “Hayır, öyle demek istemedim. Kimse senin anladığın gibi anlamadı” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda toplantı, gergin başladı...

Toplantı başlamadan önce ilk açıklamayı, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, toplantıda yaptığı açıklamada, "Halkımızı enflasyon ortamında ezdirmeden işverenlerimizi de zora sokmadan asgari ücret belirlemeye çalıştık. Enflasyon nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık ama bu sefer hayat pahalılığı daha düşük bir oranıyla bu masaya oturduk. İnşallah kimseyi üzmeden bu kararı alacağız." ifadelerini kullandı.

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu:

“Yüzde 11,12 vereceklerine hiç vermesinler”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise hayat pahalılığı oranlarının düşük gösterildiğini belirterek "Bilinçli bir şekilde yapıldığını iddia ediyorum. Bu resmen emek hırsızlığı. Kasım ve aralık aylarını bilinçli bir şekilde düşük gösterdiler. Ümit ederiz ki hükümet kendi verilerine dikkat eder. Asgari ücret açlık sınırına göre mi belirlenecek?" sorusunu sordu. Serdaroğlu, "Türkiye'deki Kasım ayı enflasyonu 2,24, aralıkta ise 1,03 iken bizde Kasım ayında bu oran 0,78 çıktı. Orada domates 10 lira, bizde 100 lira. Bu nasıl oluyor?" şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, asgari ücretin yoksulluk sınırına göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmaya göre yoksulluk sınırı 71 bin 600 TL. İçinde ev kirası da var, bunu 14 bin TL olarak hesapladık. Elektriği 2 bin TL olarak koyduk." şeklinde açıklama yaptı. Yüzde 11,12'lik hayat pahalılığı oranına işaret eden Serdaroğlu, " Yüzde 11,12 vereceklerine hiç vermesinler, çünkü bu oran gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Serdaroğlu, muhalefete çağrı yaparak, "Böyle bir oran olamaz. Bu resmen emek hırsızlığı. Kasım ve aralık aylarını bilinçli bir şekilde düşük gösterdiler. Hükümetimiz neden saklanıyor? Yoksulluk sınırını açıklayın." ifadelerini kullandı.

Müsteşar “35 bin TL ile geçinebiliyor musun?” sorusuna yanıt veremedi

Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’a “35 bin TL ile geçinebilir misiniz?” diyen sordu, Serhat herhangi bir yanıt vermedi.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Serhat:

“Kapı açık, herkes hür bir şekilde geçip dönüyor”

Müsteşar Serhat, daha sonra Serdaroğlu’na yanıt vermek istedi, “152 bin aktif sigortalının olduğu, hür bir memleketteyiz. ‘Hür’ kelimesini üstüne basa basa söylüyorum. 1000 Euro küçümsenecek bir asgari ücret değildir, bunun herkes farkındadır herhalde. Güney Kıbrıs, 1000 Euro’nun altında asgari ücret veriyor. Kapı açık, herkes hür bir şekilde geçip dönüyor. Bunu da dip not olarak söylemek gerek” dedi.

Müsteşarın, “Kapı açık, herkes hür bir şekilde geçip dönüyor” sözlerine işaret eden Serdaroğlu, “Yani kapı açık isteyen gidebilir mi diyorsunuz?” sorusunu sordu. Müsteşar ise “Hayır, öyle demek istemedim. Kimse senin anladığın gibi anlamadı” ifadelerini kullandı.

Güneydeki gıda fiyatlarının masada dillendirilmesi üzerine “Ben güneyden alışveriş yapmıyorum” diyen Müsteşar Serhat, “Oradaki rakamları bilmiyorum” şeklinde konuştu

İşveren Temsilcisi Cengiz Alp:

"Türkiye’den enflasyon ithal ediyoruz. İşimiz kolay değil"

İşveren Temsilcisi Cengiz Alp, "Bir evin birden farklı penceresi var. Bizim de meseleye bakış açımız farklıdır." dedi.

2003 yılı küresel enflasyon ortalamasının 4,6 olduğunu belirten Alp, "Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in enflasyon oranı 5,39. Türkiye bu ortalamada epey ayrıştı, dünya ortalamasının 10 katına ulaştı." diyerek Türkiye'nin yüksek enflasyon oranlarına dikkat çekti.

Enflasyonla mücadele edildiğini söyleyen Alp, "Umarım önümüzdeki 3-5 yıl içinde Türkiye tek haneli enflasyona geriler." şeklinde konuştu. Alp, "Türkiye’den enflasyon ithal ediyoruz. İşimiz kolay değil." ifadelerini kullandı.