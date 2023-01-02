Gözler asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın 2023 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 3’üncü kez bir araya gelecek.

Hatırlanacağı üzere; binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücrete yönelik ikinci görüşme, 11 bin TL net, 12 bin 600 TL brüt teklifiyle başlamıştı.

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, işçi tarafıyla yapılan görüşme sonucunda 11 bin 500 rakamına ulaşıldığını kaydetmişti.

Hatırlanacağı üzere; son toplantıya işveren tarafı "yurtdışı ziyaretleri" nedeniyle katılmamıştı.