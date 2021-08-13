Gözler asgari ücrette
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
28 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, işveren ve işçi temsilcilileriyle ayrı ayrı toplantı gerçekleştirmişti.
Çağman, asgari ücret belirlenirken açlık sınırının göz ardı edilmeyeceğini belirtmişti.
FOTO: ARŞİV
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