Gözler asgari ücret masasında
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için bugün yeniden toplanıyor.
A+A-
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için bugün yeniden toplanıyor.
Çalışma Bakanlığı'nda 13.30'da başlayacak olan toplantıdan sonuç çıkması bekleniyor.
Geçtiğimiz Cuma günü ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı için Salı gününü kararlaştırsa da, Pazartesi günü yapılan açıklamada toplantının bugüne ertelendiği duyurulmuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ilk toplantıya "Yoksullaşmaya Hayır!" tişörtüyle katılmıştı.
Bu haber toplam 250 defa okunmuştur