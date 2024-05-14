Görüntüler incelenecek

Lefkoşa’da bir üniversiteye ait yurdun penceresinden dışarıya bakan 21 yaşındaki kız öğrenciyi görünce uygunsuz hareketlerde bulunan S.Y. şikâyet üzerine tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, üzerine dökülen bisküvileri temizlediği yönünde kendini savundu. Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 20 bin TL nakit, KKTC vatandaşı iki kişinin imza edeceği 300’er bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşulu ile serbest kalmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı…

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, zanlı S.Y.’nin 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.45 sıralarında bir üniversitenin kampüsünde otopark alanı içerisinde bir sırada yurdun penceresinden dışarıya bakmakta olan B.Y.'ye uygunsuz hareket suçlaması ile tutuklandığını anlattı.

Kuşak, çekilen video görüntüsü olduğunu ve şikâyetçinin telefonunun bu videonun alınması için DATA inceleme uzmanına gönderildiğini anlattı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Kuşak, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.