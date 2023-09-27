“Görevlendirme siyasetin elinde olduğu sürece bu tartışmalar bitmeyecek”

Serap ŞAHİN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun kendi seçtiği ve öğretmenlik formasyonu olmayan 230 kişiyi, ilkokul öğretmeni olarak istihdam ettiğini iddia etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Öğretmenler Yasası’nın 10A ve 10B maddesine göre geçici görev verildiğine işaret ederek “Bu madde yoruma açıktır, pedagojik formasyon aranmaksızın Eğitim Bakanlığı’na sınırsız yetki vermektedir” dedi. “Geçici öğretmenlik ile ilgili görev verme süreci siyasetin elinden kurtarılmalıdır” diyen Maviş, “Siyasetin elinde olduğu sürece bu tartışmalar hiç bitmeyecektir” şeklinde konuştu.

Maviş, “Görev almak isteyen kişiler, İlköğretim Dairesi’ne başvuru yapar. Buradaki tek kriter sadece başvuru yapmaktır. Geri kalan süreç siyasetin iki dudağı arasındadır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, istihdamın kurallara göre yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, “Branşlara dikkat ederek en verimli şekilde istihdam yapıyoruz. Sınav yapılmayan branşlarda başvuru sahiplerinden hangisini seçersek seçelim yine aynı iddialarda bulunacaktılar. O yüzden bölgelere göre seçim yaptık” dedi.

“Eğitim Bakanlığı torpille 230 kişiyi ilkokul öğretmeni atadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun kendi seçtiği ve öğretmenlik formasyonu olmayan 230 kişiyi, ilkokul öğretmeni olarak istihdam ettiği iddialarında bulunarak, geçici öğretmen istihdamının devlete aylık maliyeti 9 milyon TL, 9 aylık maliyeti ise 81 milyon TL olduğunu söyledi.

Barçın, Eğitim Bakanı’nın, 230 kişiyi istihdam etme yetkisini adaletli bir şekilde kullanmadığı iddialarında bulundu. Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“Birçoğunun öğretmenlik formasyonu ile yakından uzaktan ilgisi olmayan, tamamen Eğitim Bakanının seçtiği 230 kişi, geçici öğretmen olarak ilkokullarımıza istihdam edildi. Bu torpilli geçici öğretmen istihdamının Devlete aylık maliyeti 9 Milyon TL, 9 aylık maliyeti ise 81 Milyon TL'dir. Geçtim maliyeti, öğretmenlik mesleği ile yakından uzaktan ilgisi olmayanları ilkokul çocuklarımıza eğitim vermek üzere ilkokullara atıyor Eğitim Bakanı. Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'nda bu keyfiliğin kaldırılmasına yönelik madde önerilerimize neden UBP'nin şiddetle karşı çıktığı daha iyi anlaşılıyor şimdi. En azından ortaöğretimdeki öğretmenlik sınavlarına girenlerden sıra ile alsalar, o kişilerin öğretmenlik formasyonu var. Ama olur mu hiç! Eğitim Bakanı, 81 milyon TL'lik bütçe ile 230 kişiyi istihdam etme yetkisini adaletli bir şekilde kullanır mı hiç! Herkes diğer tarafa bakarken bu tarafta neler yapıyorlar neler !!!”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş

“Geçici öğretmenlik ile ilgili görev verme süreci siyasetin elinden kurtarılmalıdır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, geçici öğretmenlik alımlarına yöntem bulmak veya kriterler oluşturmak yerine tartışmalı bir seçim uygulandığını ve görev talep eden tüm kişilerin zan altında kaldığını söyledi.

“Geçici öğretmenlik ile ilgili görev verme süreci siyasetin elinden kurtarılmalıdır” diyen Maviş, “Siyasetin elinde olduğu sürece bu tartışmalar hiç bitmeyecektir” şeklinde konuştu.

Maviş, “Görev almak isteyen kişiler, İlköğretim Dairesi’ne başvuru yapar. Buradaki tek kriter sadece başvuru yapmaktır. Geri kalan süreç siyasetin iki dudağı arasındadır” ifadelerini kullandı.

“Sınırsız yetkiyi ortadan kaldırmak için Bakanlığa öneri sunduk”

Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenler Yasası’nın 10A ve 10Bmaddesine (Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması) göre geçici görev verdiğine işaret ederek “Bu madde yoruma açıktır, pedagojik formasyon aranmaksızın Eğitim Bakanlığı’na sınırsız yetki vermektedir” dedi.

Sınırsız yetkiyi ortadan kaldırmak için Bakanlığa bir dizi öneri sunduklarını kaydeden Maviş, sorunu kaosa dönüştürmek yerine sorunu çözecek adımlar atılması gerektiğini, söz konusu olanın çocuklar olduğunu ve eşitsizliğe uğramamaları için bazı önlemlerin alınması ve ailelere güven verilmesi gerektiğini belirtti.

Maviş, KTÖS’ün geçici öğretmenlerin seçimi ile ilgili bakanlığa sunduğu önerisini şöyle özetledi:

“Daha önceden görev almış olan geçici öğretmenlerin müdür/denetmen raporuna( göreve uygunluk/liyakat) bağlı olarak tekrardan görev alması yönündeydi. Bu önerimiz hem çalışanlara iş güvenliği sağlayacak, hem çalışma koşullarını iyileştirecek, hem de birinin rızasını almak zorunda kalmayacakları bir öneriydi. Diğer önerimiz ise yeni görev talep edenlerinde KHK tarafından yapılan öğretmenlik sınavındaki puanına bağlı olarak sıralanması ve bir dizi hizmet içi eğitimden geçtikten sonra okullara gönderilmesiydi. Bununla birlikte Atatürk Öğretmen Akademisi’ne daha çok öğretmen adayı alınması ve geçici öğretmenlere başvurudan önce hizmet içi kurslar yapılması taleplerimiz arasındadır.”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu

“Bölgelere göre seçim yaptık”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, istihdamın kurallara göre yapıldığını ve bölgelere göre seçim yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Branşlara dikkat ederek en verimli şekilde istihdam yapıyoruz. Sınav yapılmayan branşlarda başvuru sahiplerinden hangisini seçersek seçelim yine aynı iddialarda bulunacaktılar. O yüzden bölgelere göre seçim yaptık” dedi.

Geçici öğretmen alımlarının orta eğitim ve mesleki teknikte Kamu Hizmet Komisyonu’nun (KHK) sınav sırasına göre alındığını belirten Çavuşoğlu, “Sınavı yapılan bütün branşlarda sıraya her koşulda uyulur. Sınavı yapılmayan branşlarda ise daha önce bu görevi yapan kişilere öncelik verilir. Bize gelen taleplerin uygunluğuna bakılarak görevlendirmeler yapılır” dedi

İlkokullarda akademiden mezun olup sınava giremeyenlerin birinci öncelik olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 36 ayını tamamlayıp sınavı geçemeyenlerin de 2’nci sırada olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, daha sonra da branş uygunluğu ve tecrübe gözetilerek ihtiyaç duyulan kadroların tamamlandığını ifade etti.