“Görevde bulunduğum sürede ihaleler titizlikle takip edildi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevde bulunduğu yaklaşık 7 aylık sürede gerçekleştirilen ihalelerin titizlikle takip edildiğini, herhangi bir suistimale fırsat verilmediğini belirtti.

Gökbörü yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt ihalesi için, uluslararası ihaleye ilk defa çıkılmadığını vurgulayarak, uluslararası akaryakıt ihalesi konusunda 29 Nisan 2019 tarihinde “MS/112/2019” sayılı Yönetim Kurulu kararının Bakanlar Kurulu’na iletildiğini ve Bakanlar Kurulu kararı ile uluslararası ihaleye çıkılarak, “MİK:355/2019” sayılı uluslararası ihale kararı sonucu geçerli en düşük teklifi veren yerel firma ile 11 Eylül 2019 tarihinde sözleşme yapıldığını aktardı.

Uluslararası ihaleye katılan firmaların evrak eksikliğinden, ya da yüksek teklif nedeniyle MİK tarafından elendiğini ifade eden Gökbörü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu 17.09.2020 tarih ve SG/187/2020 sayılı karar ile akaryakıt alımında yine uluslararası ihaleye çıkılması için karar üretmiş ve bu kararını Ekonomi Bakanlığı’na yazı ile iletmiştir. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve siyasi kriz nedeni ile Bakanlar Kurulu toplanamamıştır. Bu nedenle uluslararası ihaleye çıkılamamıştır.”

Akaryakıt ihtiyacının ivedi olarak karşılanabilmesi için “SG/187/2020” sayılı karar ile Yönetim Kurulu tarafından uluslararası ihale iptal edilerek, yerel olarak MİK tarafından ihaleye çıkılmasına ve ihalenin ivedi olarak en kısa zamanda sonuçlanması için gereğinin yapılmasının istendiğini ifade eden Gökbörü şöyle devam etti:

“Bu ihale 06.01.2021 tarihinde açılacaktı. Fakat MİK Komisyon üyelerinden birinin Covid-19 temaslısı olması sebebi ile Komisyon toplanamamış ve ihale 13.01.2021 tarihine ertelenmiştir. Bu ihaleye katılabilmek için 6 yerel firma Elektrik Kurumu’ndan ihale şartnamesi satın almıştır. Ekonomi Bakanlığı müsteşarı 12.01.2021 tarihli bir yazı ile ulusal akaryakıt temin ihalesinin uluslararası ihaleye çevrilmesi için ivedi iptal edilmesi hususunda Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nden talepte bulunmuştur. Yönetim Kuruluna aktarılan bu konuda Yönetim Kurulu herhangi bir karar üretmemiştir. 13.01.2021 tarihinde MİK tarafından açılması gereken ihale Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın EEB.0.00-424/02-21/E.70 sayılı yazısı ile ihalenin iptalini talep konusu MİK’e iletilmiş olup, bu ihale Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun herhangi bir kararı olmaksızın iptal edilmiştir.”

Gökbörü, bütün bu olumsuzluklar ve gecikmeler neticesinde 2019-2020 ihalesini kazanan firma ile yaklaşık 36 bin metrik ton yakıt almak zorunda kalındığını kaydetti.

Alınan ek yakıtın yaklaşık 31 Mart’ta kadar Teknecik Santrali’nin elektrik üretimine yeterli olacağını belirten Gökbörü, ihalenin iptali ve yeni Bakanlar Kurulu’nun karar üretip ihale süresinin sonuçlandırılması ve mukavelenin imzalanması için yaklaşık 3 ay gibi bir süreye daha ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.

Gökbörü, o tarihe kadar ihtiyaç duyulabilecek yakıtın ivedi olarak temin edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.