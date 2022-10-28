Gönyeli’yi sarsan ölüm

Güzelyurt’ta bu sabah Oruç Öztorun adlı 39 yaşındaki bir kişi narenciye bahçesinde ölü bulundu.

Gönyeli Belediyesi çalışanı olduğu öğrenilen Öztorun’un ölümü, büyük üzüntü yarattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Oruç Öztorun (E-39), bir narenciye bahçesinde ölü bulundu. Yapılan ileri soruşturmada Oruç’un kendi hayatını sonlandırdığı tespit edildi.

Oruç Öztorun, belediyelerin kapatılmasına yönelik Meclis önündeki eylemlerde en önde yer almış ve Yenidüzen'in manşetine yansıyan fotoğrafı ile de sembolleşmişti.