Gönyeli'de uyuşturucu: 2 tutuklu
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi, 39 ve 36 yaşındaki O.N. ve B.N. tutuklandı.
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Gönyeli'de, saat 12.45 sıralarında PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu O.N.(E-39) ve B.N.(E-36)’nin üzerlerinde yapılan aramada tasarruflarındaki sırt çantası içerisinde yaklaşık 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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