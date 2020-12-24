Isınmak için kömür yaktılar, yaşamlarını yitirdiler

Gönyeli’de ısınmak için oda içerisinde mangal kömürü yakan iki kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Abdoulaye Yansane ve 30 yaşındaki Bangaly Conte dün akşam saat 23.30 sıralarında kaldıkları evde ölü bulundu. Polis, iki erkeğin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ölüm sebeplerinin muhtemelen karbon monoksit gazından zehirlenme olduğunu açıkladı.

Polisin açıklaması şu şekilde:

23.12.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Abdoulaye YANSANE (E-34) ve Bangaly CONTE (E-30) kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuşlardır.

Bahse konu şahısların vücudunda yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Yapılan soruşturmada adı edilenlerin muhtemelen ısınmak için oda içerisinde yakmış oldukları mangal kömüründen çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilmektedir. Bahse konu şahısların kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsilerinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.