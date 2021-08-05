GKK’da ‘atama’ sancısı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevk edilerek, tuğgeneral kontenjanının bu yıl kullanılmaması emekli albaylar arasında tepkiye neden oldu.

Emekli albaylar, GKK üst kademesinde Kıbrıslı Türk kalmayacak olmasına yönelik kararın zamanlamasına dikkat çekti.



EMEKLİ ALBAYLAR YORUMLADI



Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman: “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK Komutanı Türkiye’den atanır. Türkiye’den atama yapılabilir, göreceğiz.”

Emekli Kurmay Albay Öcal Dallı: “Zamanlaması düşündürücü”

Emekli Kurmay Albay Halil Sadrazam: “Esas sorun Kıbrıslı Türk subayların GKK Komutanı olamaması. Yardımcılık makamı zaten etkisiz, yetkisiz bir makamdır.”



“2 yıl sonra ne değişti?”



Görev süresi uzatılmayan Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın kardeşi, emekli kurmay albay Mehmet Dağman, “Kardeşime görev süresinin uzatılacağına yönelik sözlü bilgi verilmişti. Ancak atama yapılmadı” dedi, “2 yıl önce söz konusu görevlendirme yapılırken kardeşim bu makama layık görülmüştü. 2 sene sonra ne değişti?” diye sordu.

Ayşe GÜLER

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Komutan Yardımcısı, Kıbrıslı Türk Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevk edilerek, tuğgeneral kontenjanının bu yıl kullanılmaması emekli albaylar arasında tepkiye neden oldu.

Emekli albaylar, Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun verdiği kararın zamanlamasına dikkat çekti, hem atama yapılmaması hem de söz konusu mevkiinin boş bırakılmasının çelişkili olduğunu belirtti.

Bu konuda kamuoyuna tatmin edici açıklama yapılması gerektiği noktasında ortak görüş ifade eden emekli albaylar, bir makamın boş bırakılmasının gelecekte farklı yöne doğru gidebileceğini de aktardı.

YENİDÜZEN, alınan kararla ilgili emekli albaylarla görüştü, nabız yokladı.

Görev süresi uzatılmayan Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın kardeşi, emekli kurmay albay Mehmet Dağman, “Kardeşime görev süresinin uzatılacağına yönelik sözlü bilgi verilmişti. Ancak atama yapılmadı” dedi, “2 yıl önce söz konusu görevlendirme yapılırken kardeşim bu makama layık görülmüştü. 2 sene sonra ne değişti?” diye sordu.

Dağman, söz konusu makamın boş bırakılmaması gerektiğini de söyleyerek, “Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan makamların boş kalmamasıdır. Kardeşim, 30 Ağustos’ta kapıyı kapatacak gidecek, yerine biri de oturmayacak” dedi.

Emekli Kurmay Albay Öcal Dallı ise alınan kararın yanlış olduğunu, tasvip etmediğini söyledi, yapılan açıklamada ‘kontenjanın kullanılmamasından’ bahsedildiğini hatırlatarak, “Bu hak değil midir?” diye sordu.

Dallı, “Kararın içeriğine bakıldığında, ‘kontenjanın kullanılmaması’ deniliyor. Bu hak değil midir? Bu şekilde bir açıklama Kıbrıslı Türk subayları rencide eder” dedi.

Öte yandan Emekli Kurmay Albay Halil Sadrazam, 2008-2010 yılları arasında da GKK’da tuğgeneral mevkiisinin boş bırakılmasının değil, Kıbrıslı Türk subaylarının GKK Komutanlığına yükselememesi ve önemli mevkilerde yer alamamasının sorun olduğunu belirtti.

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EMEKLİ ALBAYLAR NE DEDİ?

Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman:

“Görev süresi uzatılacak dendi, atama yapılmadı. Ne değişti?”

Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman, kardeşi İbrahim Dağman’a görev süresinin uzatılacağına yönelik sözlü bilgi verilmesine rağmen, bu atamanın yapılmadığını kaydetti.

2 yıl önce söz konusu görevlendirme yapılırken kardeşinin bu makama layık görüldüğünü ifade eden Dağman, “2 sene sonra ne değişti? Ne oldu?” diye sordu.

Dağman, “Kardeşim, 30 Ağustos’ta kapıyı kapatacak gidecek, yerine biri de oturmayacak” dedi, hem görev süresinin uzatılmadığını hem de atama yapılmamasının büyük bir çelişki ve üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Dağman, kamuoyuna bu konuda tatmin edici bir şekilde bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Şu anda GKK bünyesinde tuğgeneral mevkiine atanabilecek biri olmasına rağmen, bu atamanın da yapılmadığına dikkat çeken Dağman, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK Komutanı Türkiye’den atanır. Türkiye’den atama yapılabilir, göreceğiz” dedi.

Dağman, söz konusu makamın boş bırakılmaması gerektiğini söyledi, “Bizim derdimiz kurumla değil. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan makamların boş kalmamasıdır” dedi.

“Bu makam, GKK’daki subayların, personelin önünü görmesi, hedefleri bakımından önemlidir” diyen Dağman, söz konusu makamın boş bırakılmasının olumlu etki yaratmayacağını kaydetti.

Yönetimin daha adaletli şekilde yaklaşması gerektiğini belirten Dağman, “Kurumlara küskünlük yok. konuyla ilgili daha hassas davranmaları gerekirdi. Generallik yasası tazmin edilmeli. Bütün sistemi bağlıyor” şeklinde konuştu.

Emekli Kurmay Albay Öcal Dallı:

“Zamanlaması düşündürücü”

Emekli Kurmay Albay Öcal Dallı, alınan kararın yanlış olduğunu, tasvip etmediğini söyledi, yapılan açıklamada ‘kontenjanın kullanılmamasından’ bahsedildiğini hatırlatarak, “Bu hak değil midir?” diye sordu.

Dallı, “Kararın içeriğine bakıldığında, ‘kontenjanın kullanılmaması’ deniliyor. Bu hak değil midir? Bu şekilde bir açıklama Kıbrıslı Türk subayları rencide eder” dedi.

Yapılan açıklama ve alınan kararın zamanlamasının düşündürücü olduğuna da dikkat çeken Dallı,

Yüksek Değerlendirme Kurulu’nda Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın da yer aldığını, söz konusu makamların Kıbrıslı Türk subaylara açıklama borcu olduğunu ifade etti.

Dallı, kadronun ilk kez boş bırakıldığını dile getirerek, “Terfi ile ilgili değerlendirmeler kurulun kendi kararıdır. Ancak bir makamın boş bırakılması gelecekte farklı yöne doğru gidecektir” şeklinde konuştu.

Terfi Tüzüğü’ne göre bu güne kadar Tuğgenerallik görevinin 2 yıl süreyle yürütüldüğünü, 1 yıl uzatıldığını söyleyen Dallı, “Beklentiler bu yöndeydi. Kıbrıs Türk subaylar bu konuda mücadele verdi, şimdi o da ortadan kaldırıldı” dedi.

Emekli Kurmay Albay Halil Sadrazam:

“Esas sorun Kıbrıslı Türk subayların GKK Komutanı olamaması”

Emekli Kurmay Albay Halil Sadrazam, 2008-2010 yılları arasında da GKK’da tuğgeneral mevkiisinin boş bırakılmasının değil, Kıbrıslı Türk subaylarının GKK Komutanlığına yükselememesi ve önemli mevkilerde yer alamamasının sorun olduğunu belirtti.

Söz konusu makamı ‘tören paşası’ olarak değerlendiren Sadrazam, “Bu makam etkisiz, yetkisiz bir makamdır” dedi.

Sadrazam, Güvenlik Kuvvetleri Kuruluş Yasası’nda GKK Komutanının ‘seçilerek, atandığından’ bahsedildiğine dikkat çekerek, bu seçimin Türkiye değil, Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından yapılması gerektiğine değindi.

“GKK Komutanlığı görevindeki kişinin rütbesi tümgeneral. Burada öyle bir rütbe yok” diyen Sadrazam, “Bu kişi usulsüz olarak makamda oturuyor” şeklinde konuştu.