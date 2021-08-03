GKK'dan "bölücülük" suçlaması

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Kıbrıslı Türk asıllı hiçbir askerin GKK Komutanı olmaması ve üst kademede yer almamasına yönelik eleştirilere "bölücülük" suçlaması ile yanıt verdi. GKK, 1571'den yaptığı değerlendirmede, "Türk milliyetçiliği" üzerinden gelişmeleri değerlendirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevkine, tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verilmişti.

Bu kararla bir "Kıbrıslı Türk"ün gelebileceği en üst rütbe de boşaltılmıştı.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), "bir takım yazılı medyada" Kıbrıs Türk halkını ve GKK’yi hedef alan, bölücülük kokan satırlara yer verildiğini savunarak, “Kahraman ve Mücahit halkımızın bu tür provakasyonlara itibar etmeyeceği açıktır” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, milletin, GKK’yi kendi özüyle bir tuttuğu da belirtildi.

GKK açıklamasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dün yapılan Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında terfi ve emeklilik durumlarının değerlendirildiği kaydedildi

“Anayasa’mızın hükümlerine göre, yurttaşlık ödevi ile hükümlü tüm vatandaşlarımız, Anayasa ve yasalar önünde eşit olup, vatandaşlara ayrıcalık yapmamak zorunluluğu bulunmaktadır” iddia edilen açıklama şöyle devam etti:

“Bugün bir kısım yazılı medyada manşetten Kıbrıs Türk halkını ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alan bölücülük kokan satırlara yer verildiği görülmüştür.

Birlik ve beraberliğin sağlanması; adadaki Türk halkının varlığı için vazgeçilmez bir gereklilik olan bugünlerde, Türk toplumunu ayrıştırmaya çalışanların atalarının 1 Ağustos 1571’den sonra Anadolu’dan buraya gelmiş oldukları unutulmamalıdır.

Kahraman ve Mücahit halkımızın bu tür provakasyonlara itibar etmeyeceği açıktır.

1 Ağustos 1958’de kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısı ve genciyle birlikte kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı ve Kıbrıs Türkü’nün en büyük koruyucu ve geleceğinin teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı milletimizin kendi özü ile bir tuttuğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

GKK üst kademesinde Kıbrıslı Türk kalmadı