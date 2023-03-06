GKK, son yoklama işlemlerinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 1 Ocak tarihinden itibaren askerlik çağına giren yükümlülerin son yoklama işlemlerinin, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca, değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin 6-10 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanmış olan son yoklama işlemleri, 6 Şubat tarihinde anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.