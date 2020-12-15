Gizli ittifak soruşturması tamamlandı

Demirhan’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 5 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Olayla bağlantısı olmayan ve günlerdir poliste tutuklu bulunan biri kadın 10 kişi suçla bağlantısı olmadığı gerekçesi ile serbest kaldı.

5 zanlı teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili bulguları anımsatan polis, zanlıların 7 Aralık tarihinde tutuklandıklarını söyledi.

Polis, yasal statüsü olmayan zanlı 1 ile 2’nin tutuklu diğer zanlıların tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlılar 1 ile 2’nin 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Ulunay, zanlılar 3-4-5’in ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, 3 ile 4’ün 15 bin TL nakit teminat yatırması, zanlı 5’in 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.