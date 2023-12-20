Girne'yi sarsan ölüm: Uğur Karagözlü'yü yitirdik
Sosyal medya fenomeni, 1'inci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski Özel Kalem Müdürü, Limasol asıllı Uğur Karagözlü'nün ölüm haberi Girne'yi sarstı.
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Sosyal medya fenomeni, 1'inci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski Özel Kalem Müdürü, Limasol asıllı Uğur Karagözlü'nün ölüm haberi Girne'yi sarstı.
Son dönemlerde, babasının rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı süreci sürekli sosyal medyada paylaşan, çektiği fotoğraflar, portreleri ve anıları ile birçok insana dayanışma gösteren Uğur Karagözlü'nün evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Aslen Limasollu olan Uğur Karagözlü, yaşamını Girne'de sürdürüyordu.
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