Girne’deki operasyonda gelişme: 70 gram kokain ve 300 gram hintkeneviri daha ele geçirildi

Girne’ye bağlı Doğanköy’de, bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü maddenin bulunması üzerine yürütülen ileri soruşturması kapsamında 70 gram kokain ve 300 gram hintkeneviri daha ele geçirildi.

Mahkemeye olayı aktaran polis memuru Kader Artan, 26 Ekim tarihinde, Ö.A.. isimli zanlının ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve Girne’ye bağlı Doğanköy’deki bulunan adresine gidildiğini söyledi.

Polis, evde kimsenin olmadığının belirlendiğini ve pusu görevine başlandığını belirtti.

Zanlının bir süre sonra eve geldiğini ve polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan polis, makul güç kullanılarak alıkonulan zanlı üzerinde yapılan arama sonucu 1 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunduğunu açıkladı.

Zanlı S.K.’nin de bir süre sonra eve geldiğini ve zanlılar huzurunda arama yapıldığını aktaran polis, oturma odasında, sehpa üzerindeki karton bardakta 5 gram, bahçe giriş kapısının çitleri altında gizlenmiş halde bulunan siyah çanta içerisinde, 30 adet vakkumlanmış poşette 1 kilo “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Artan, zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Artan bu süre zarfımda yürütülen ileri soruşturmada zanlı Ö.A.’nın Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde daha bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi şubesine gönderildiğini, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.