Girne’deki kumarhane denetimlerinde 16 kişiye yasal işlem…
Girne bölgesindeki kumarhanelerde, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edildi.
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Girne bölgesindeki kumarhanelerde, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu 16 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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