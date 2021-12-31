Girne'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Girne’de dün akşam Girne Polis Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bol miktarda uyuşturucu ve nakit para tespit edildi, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında gerçekleşen operasyonda; satışa hazır paketler halinde toplam 21 gr hintkeneviri, 20 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 360 TL, 550 Dolar ve 190 Euro bulundu.

Olaylala iligi olarak 20 yaşındaki A.K.T.(K), 27 yaşındaki P.F.C.(E), 25 yaşındaki IF.E.(K) ve 28 yaşındaki O.R.U.(E) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.