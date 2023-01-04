Girne’de uyuşturucu… 4 tutuklu

Girne’de dün polis tarafından yapılan operasyon sonucu M.E (E-30)’nin üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 miligram ağırlığında “Metamfetamin” türü uyuşturucu bulundu.

Yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak R.A (E-47), I.T (E-44) ve U.G (E-22)’nin bulundukları evde yapılan aramada, I.T’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında “Metamfetamin” ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan rulo şekline getirilmiş iki banknot ile bir adet cam pipo bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.