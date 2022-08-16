Girne’de uyuşturucu: 2 tutuklu

Girne’de, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından O.K.Ü.(E-30) ve K.Ü.(K-36)’nın ikametgahında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ve madde bulundu, şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, ikametgahta yapılan aramada saksılar içerisinde ekili toplam 6 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ile yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

PİRHAN’DA YANGIN

Pirhan köyünün doğusunda dün saat 12.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda, 10 adet akasya ile 10 adet çam ağacının kısmen, 20 dönüm anızın ise tamamen yandığını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor.