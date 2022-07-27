Girne'de trafo patladı, yangın çıktı
Girne'de Lapta ve Alsancak arasıda bulunan bir trafo patladı. Patlamanın etkisiyle bölgede yangın çıktı. YENİDÜZEN'e konuşan Girne İtfaiye Şubesi yetkilileri yangının kontrol altına alındığını ve büyümediğini açıkladı.
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Girne'de Lapta ve Alsancak arasıda bulunan bir trafo patladı. Patlamanın etkisiyle bölgede yangın çıktı.
YENİDÜZEN'e konuşan Girne İtfaiye Şubesi yetkilileri yangının kontrol altına alındığını ve büyümediğini açıkladı.
Yangınla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
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