Girne'de trafik güvenliği tehlikeye atan sürücü ve yolcuya ceza…

Girne’de insan hayatını tehlikeye atacak şekilde seyahat eden ve trafik güvenliğini ihlal eden sürücü ile seyir halindeyken araçtan vücudunu dışarı çıkaran yolcuya, toplam 10 bin 867 TL 25 kuruş ceza kesildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Girne’de sosyal medyada paylaşılan bir aracın insan hayatını tehlikeye atacak şekilde seyahat ettiği görüntüler, Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekiplerini harekete geçirdi.

Yayını ihbar olarak kabul eden polis, araç sürücüsü ile yolcuyu tespit ederek, araç sürücüsüne 6 bin 520 TL 35 kuruş ve 10 ceza puanı, yolcuya ise 4 bin 346 TL 90 kuruş ceza para cezası kesti. Olayla ilgili olarak her iki şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.