Girne'de olaylı gece: 5 el havaya ateş açtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 22.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Farinelli isimli bar içerisinde müşteri olarak bulunan bir erkek şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile işletme içerisinde ilk tespitlere göre beş el havaya ateş açtı.

Polis'ten yapılan açıklamada açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, konu şahıs olay yerinden ayrılmıştır. Bahse konu şahıs aranmakta olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.