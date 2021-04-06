Girne’de kokain operasyonu: 1’i kadın 2 kişi tutuklandı

Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan M.Y., ile A.G., mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna, 1 Nisan tarihinde, zanlı A.G.’nin tasarrufunda bir miktar hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı.

Polis, tutuklanan zanlıdan alınan ifade doğrultusunda ve yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.’nin önceki gün tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı. Gültuna, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Nisan tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanan M.Y.’nin tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının yanı sıra suçla bağlantısı olduğu belirlenen A.G.’nin de tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.