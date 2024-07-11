Girne'de "iş kazası"... Yukarıya alçıpan çıkarırken dengesini kaybedip 10 metre yüksekten düştü
Girne’de bir inşaatta dün yaşanan "iş kazası"nda 27 yaşındaki Md Nur Nobı Rıpon çalışan yaralandı.
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Girne’de bir inşaatta dün yaşanan "iş kazası"nda 27 yaşındaki Md Nur Nobı Rıpon çalışan yaralandı.
Rıpon’un merdivenle yukarıya alçıpan çıkardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü ve kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındığı bildirildi.
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