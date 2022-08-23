Girne'de insan ticaretinden 10 tutuklu

Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Akdeniz Operasyonunda” ülkeye giriş yapan 54 mülteci tespit edildi. Mülteciler ihraç işlemleri için gözaltına alınırken, onları ülkeye getirdikleri iddia edilen 2 kaptan ile onlara yardım eden 8 kişi toplam 10 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, 19.08.2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Akdeniz Köyünün kuzeyinde onaylanmamış liman olmayan bir yerden iki adet zodyak tipi surat tekne ile yaşları 3 ila 13 arasında değişen, 11 çocuk, 4 yetişkin kadın ve 39 yetişkin erkek olmak üzere toplam 54 şahsın KKTC'ye izinsiz giriş yaptıklarını söyledi.

Şengil, 32 mülteci ayni tarihte saat 12.30 raddelerinde bahse konu mevkide ormanlık alan içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirti. Şengil, 22 tanesini ise 20.08.2022 tarihinde aynı civarda tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Konu teknelerin bulunduğu mevkide terk edilmiş bir vaziyette bulunan Van aracın İ.D.’ye ait olduğunun belirlendiğini söyleyen Şengil, Akdeniz köyünde tespit edilerek yapılan sorgusunda, zanlının O.G.’nin organizasyonu ile E.Y., H.S. ile birlikte bahse konu alanda bulunduklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, teknelerde bulunan kaptan ve yardımcılarını, O.G.’yi olay yerinden alarak, ayrıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların işletmediğini yaptığı market içerisinde tespit edilerek Çamlıbel polis karakoluna götürüldüklerini açıkladı. H.S. gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

C.B.’nin ise olay yerinde olduğu bir esnada O.G.’nin kendisini aradığını ve Onur bilgi verdiğini anlattığını açıklayan polis, G’nin, E.Y. ile birlikte tekne kaptan ve yardımcılarını, İ.D’nin babası olan O.D.’ı Kermiya Devlet Sosyal Konutları, Lefkoşa adresindeki ikametgâha yerleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. O.G. ve E.Y.’nin SY 057 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini ifade eden polis, Güren’İn ast aramasında Toyota marka salon araç ve bir ev anahtarı bulunduğunu açıkladı. Şengil, anahtara ait dairede yapılan aramada K.K ve E.U’nun salonda Y ve V.A.’nın ise mutfak kısmında saklanır vaziyette tespit edildiklerini açıkladı. Polis, Gazimagusa'da sakin A.D.’nın da tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili 5 kişiden ifade aldıklarını, kameraların ve zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, aranan 2 kişi olduğunu ifade eden polis, meselenin ağır ceza mahkemesinin sorumluluk sahasına giren 10 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Savunmanın itirazı üzerine uzun soluklu bir duruşma yapıldı. Kararını açıklayan mahkeme yürütülmekte olan bir soruşturma olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.