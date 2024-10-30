Girne'de ev arkadaşları arasında kavga...

Girne'de yüksek sesle müzik dinleme konusunda ev arkadaşları arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah 02.30 sıralarında bir apartman dairesinde “H.M.Ö.(E-27) bıçak ile ev arkadaşı Y.G.’ye (E-32) saldırdı, onları ayırmak için araya giren ev sakini S.E.T.’yi (E-23) bıçak ile karnından yaraladı. S.E.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, H.M.Ö. tutuklandı.

Alacak verecek meselesinden kavga...

Alacak verecek meselesinden Haspolat'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Dün saat 17.00 sıralarında, Haspolat’ta un fabrikasının çıkışında yaşanan kavgada, M.S.’nin (E-54) yüzüne yumruk vurarak darp eden ve üç dişinin kırılmasına neden olan S.O.(E-47) tutuklandı.

Hırsızlık ve mülke tecavüz…

Gazimağusa’da Efe Sokak’ta bir evin bahçesinden mutfak tipi boş bir tüp gaz çalındı.

26 Ekim’de saat 16.00 sıralarında yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.Y.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Hırsızlık…

23-27 Ekim tarihleri arasında, Girne’de meydana gelen elektrikli scooter hırsızlıkları ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen Y.A.M.(E-22) Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. İleri sorgulamasında kişinin Girne’de bir süpermarket ile bir apartmanın girişinden ve kaldırım üzerinde bulunan üç ayrı şahsa ait toplam üç elektrikli scooteri, bir restorana ait araç park yerinde park halinde bulunan bir motosikletin üzerinde bırakılan koruyucu başlığı çaldığı tespit edildi.

İzinsiz ikamet etmek…

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.