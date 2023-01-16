Girne’de etkili sağanak!

Sağanak Girne Bölgesi’nde sabahın erken saatlerin itibaren etkili oldu, bazı yollar yağmur suyuyla göle döndü.

Alsancak, Girne, Çatalköy ve Boğaz’da etkili sağanak bazı noktalarda trafiği de zora soktu.

Birkaç gündür ülke genelinde devam eden yer yer sağanak, bugün özellikle Girne Bölgesi’nde etkisini gösterdi.

Meteoroloji, bugün saat 13:00’e kadar sağanağa karşı uyarmış tedbir çağrısında bulunmuştu.

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