Girne’de bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor

Girne’de bugün bir araç park alanı içerisinde yaşanan tartışma sonucunda 27 yaşındaki Yunus Salihoğlu bıçakla yaralandı. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında Naci Talat Caddesi'ndeki oto park içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 49 yaşındaki E.K tasarrufundaki bıçakla Yunus Salihoğlu’nu (E-27) karın kısmından yaraladı.

Olayda yaralanan Yunus Salihoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Bahse konu şahıs aranıyor.