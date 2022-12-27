Girne'de "Asya Kaplan sivrisineği" tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Girne'de kurulan "ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından" birinde Asya kaplan sivrisineği tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Söz konusu sineğin, başta alerjik reaksiyonlar olmak üzere Dang Ateşi, Batı Nil, Sarı Humma, Zika ve Chikungunya virüslerine neden olduğu ifade ediliyor...

Bakanlık, sineğin üremesini engellemek için vatandaşa şu önerileri sundu:

"Aedesler, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir.

Saksı altlarındaki kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmek önem arzetmektedir.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi vatandaşlarımızın yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapların boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri gerektiğinin önemini vurgulamaktadır."