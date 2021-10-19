Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi

Girne Belediyesi, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 önlemleriyle ilgili 142 işletmenin denetlendiği 20 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında 5 işyerinin ticari faaliyetlerinin durdurularak mühürlendiğini, 47 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildiğini açıkladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hijyen koşullarına uygun olmayan bir cafe-restoranla, sağlık karnesiz personel çalıştıran 1 berber dükkânı, 2 bar ve Ustalık Belgesi olmayan bir berber dükkanı olmak üzere 5 işyerinin ticari faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Yapılan hijyen kontrollerinde, koşulları yetersiz bulunan ve sağlık karnesiz personel çalıştıran Little Pub Bar ve Junior Baragadi Bar işletmeleri ile mutfak hijyeni yetersiz bulunan CMR Çiğ Köfte Cafe Restoranın mühürlendiği belirtildi.

Bunların yanında, izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştıran La Femme Berber ile Ustalık Belgesi bulunmayan Nazlı Kızı Güzellik Salonu’nun faaliyetlerinin durdurulduğu, mühürleme işlemlerinin ardından müteakip hafta içerisinde teknik eksiklerini gideren tüm işyerlerinin faaliyetlerine izin verildiği ifade edildi.

Belediyenin kent genelinde faaliyet gösteren ve gıdayla ilgili işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 önlemlerini de denetlemeye devam ettiği kaydedildi.

Kontroller kapsamında mühürlenen toplam 5 işyeri yanında 47 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 5 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, iki işyerine Covid-19 pandemi önlemlerini yerine getirmediği için 4 bin 400’er TL para cezası kesildi.