Girne yolunda bir araç yandı

Girne yolunda bir araç tamamen yandı, kullanılamaz duruma geldi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:30 sıralarında, Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde, Adalet Gülmez Demir’in kullanımında bulunan HF 697 plakalı salon araç Boğazköy Piknik Alanı yakınlarında yanmaya başladı.



Yangının araç seyir halinde olduğu sırada çıktığı öğrenildi, sürücü herhangi bir yara almadı.



Motor bölümünde oluşan benzin kaçağından dolayı meydana geldiği tahmin edilen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz duruma geldi.



(Fotoğraf: BRT)