Girne yarı maratonu yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu sabah yapılan maratondan elde edilen yaklaşık 1.5 milyon Türk Lira'lık gelir mevcut barınağın büyütülmesi, pet otel yapılması, sevimli dostların kısırlaştırılması, aşıları ve yuva sahibi olması için kullanılacak.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konuyla ilgili açıklamasında, yurt dışından bu gibi organizasyonlara katılan sporcuların, ülke tanıtımına ve spor turizminin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Şenkul, maratona Türkiye yanında, ülkede yaşayan Ukraynalı, Rus, Alman ve İngiliz vatandaşların da büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Şenkul, bilet satışlarıyla birlikte sevimli dostlara şu ana kadar yaklaşık 1.5 milyon Türk Lira'lık bir katkı sağlandığını belirtti. Şenkul, maratondan elde edilecek tüm gelirin, mevcut barınağın büyütülmesi, pet otel yapılması, sevimli dostların kısırlaştırılması, aşıları, yuva sahibi olması için kullanılacağını kaydetti.

Girne’yi maratonla da ön plana çıkarma hedefleri olduğunu belirten Şenkul, organizasyonun her yıl nisan ayında gerçekleşecek şekilde geleneksel hale getirileceğini söyledi. Şenkul, “Hedefimiz; yarı maratonu, önümüzdeki yıllarda 42 kilometrelik tam maraton haline dönüştürmek” dedi.