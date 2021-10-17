Girne ve Mağusa’da uyuşturucu

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde şüpheli görülen T.B.C.’nin (E-24) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, şahsın ikametgahında yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 3 ve 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün akşam 20.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.C.N.(E-25) ve M.M.N.(E-24) tutuklanarak, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konuldu.

Öte yandan saat 00.30 sıralarında, Mağusa’da Salamis yolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ise, J.H.B.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emre olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.