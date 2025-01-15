Girne ve Demirhan’da uyuşturucu… 4 kişi tutuklandı

Girne ve Demirhan’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Girne’de M.K.’nin (E-27) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda yaklaşık 90 gram hintkeneviri türü ile 40 gram kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kaşık ile 3 hassas terazi bulundu.

İleri soruşturmada ise, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen İ.C.’nin (E-23) tasarrufunda 55 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde daha tespit edildi.

Tırda yapılan aramada uyuşturucu ve tabanca mermisi bulundu

Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) tarafından bir tırda yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve tabanca mermisi bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, şüpheli olarak görülen A.A.(E-26) ile A.A.’nın (E-40) üzerlerinde ve A.A.'nın (E-40) kullanımındaki tır araçta yapılan aramalarda, 20,5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile 3 adet 9 mm’lik canlı tabanca mermisi bulundu.

Polis açıklamasına göre ilgili kişiler tutuklandı, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.