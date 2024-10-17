Girne Turizm Limanı’nda bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye girerken tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
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Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye girerken tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 09.00 sıralarında ülkeye giriş yapan O.Y.’nin (E-31) üzeri narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı.
Üzerinde ve kullanımındaki araçta yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen O.Y. tutuklandı.
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Etiketler : uyuşturucu