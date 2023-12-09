Girne Limanı’ndaki 17 işletmeye 6 milyon TL hibe veriliyor

Restorasyonu süren Girne Antik Liman’daki işletmelere kapalı kaldıkları süredeki mağduriyetlerini gidermek adına hibe veriliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, limandaki çoğunluğu restoran olan 17 işletmeye 5 milyon 979 bin TL ödenecek.

Bu miktar Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'ndan karşılanacak.