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  3. Girne Limanı’ndaki 17 işletmeye 6 milyon TL hibe veriliyor
Girne Limanı’ndaki 17 işletmeye 6 milyon TL hibe veriliyor

Girne Limanı’ndaki 17 işletmeye 6 milyon TL hibe veriliyor

Restorasyonu süren Girne Antik Liman’daki işletmelere kapalı kaldıkları süredeki mağduriyetlerini gidermek adına hibe veriliyor.

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Restorasyonu süren Girne Antik Liman’daki işletmelere kapalı kaldıkları süredeki mağduriyetlerini gidermek adına hibe veriliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, limandaki çoğunluğu restoran olan 17 işletmeye 5 milyon 979 bin TL ödenecek.

Bu miktar Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'ndan karşılanacak.

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