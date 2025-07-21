Girne Limanı durdu!

Girne Turizm Limanı'ndaki klimalar yaklaşık 50 gündür çalışmıyor.

Güç-Sen bu kapsamda 2 saatlik uyarı grevine gitti.

Limandaki tüm hizmetler durdu.

Limanda açıklama yapan Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı, 2 Haziran’dan bu yana yolcu giriş ve çıkış salonlarında klima sisteminin devre dışı olduğunu, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte salonların hem yolcular hem de çalışanlar için kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kanatlı, her gün ortalama 1000 yolcunun işlem gördüğü limanda görev yapan personelin, sağlıksız ve insani olmayan koşullarda çalışmaya zorlandığını vurgulayarak, "Ulaştırma Bakanlığı'na defalarca önerilerimizi ilettik, ancak bir aydan uzun süredir devam eden görüşmeler sonuçsuz kaldı" dedi.

Limanların bakım, işletme ve güvenliğinden sorumlu olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrıda bulunan Güç-Sen, sorunun derhal çözülmesini ve personel için insani çalışma şartlarının sağlanmasını talep etti.

Girne Turizm Limanı’nın ülkenin tek yolcu deniz kapısı olduğuna dikkat çeken Kanatlı, mevcut durumun hem çalışanları hem de yolcuları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sendika, bugünkü uyarı grevinin ardından gerekli adımlar atılmadığı takdirde eylemlerin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.