Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne-Lefkoşa Ciklos bağlantı yolunda sona doğru gelindiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, "Yeni yol açıldıktan sonra eski yol önce çıkışlara sonra ise girişe de kapatılarak sadece acil müdahale yolu olarak bırakılacaktır." dedi.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

Girne-Lefkoşa Ciklos bağlantı yolunda sona doğru.

TC Karayolları sağ olsun yolumuzun tüm uyarıcı ve bilgilendirici tabelalarını bitirdi.

KKTC Karayollarından belediyemize verilen yatay koruyucu bariyerler de hizmet aldığımız şirket tarafından dikmeleri çakılıp monte ediliyor.

Bir aksilik olmadığı ve KKTC Karayollarının da onayı alındıktan sonra pazartesi yolumuzu trafiğe açmayı planlıyoruz.

Yeni yol açıldıktan sonra eski yol önce çıkışlara sonra ise girişe de kapatılarak sadece acil müdahale yolu olarak bırakılacaktır.

Kentimize hayırlı olsun.

Şimdi şurada Doğanköy-Eminağa Garden bölgesi bağlantı güzergahında açacağımız yeni yol var.

Az laf çok iş…