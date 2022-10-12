Girne Hastanesi İhalesi’nde bitmeyen değerlendirme

Ertuğrul SENOVA

Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun çıktığı ihalede tekliflerin verilmesinin üzerinden bir hafta geçmesine karşın hala sonuç çıkmadı.

Geçtiğimiz Salı günü verilen 7 tekliften 1’i geçersiz sayılmış, 6’sı ise değerlendirmeye alınmıştı.

YENİDÜZEN’e Pazartesi günü yaptığı son açıklamada, tekliflerin değerlendirme sürecinde sona gelindiğini ve Salı günü yani dün kararın açıklanacağını söyleyen MİK Başkanı Halis Üresin, ısrarlı aramaları yanıtsız bıraktı, ihalenin neden bir türlü sonuçlandırılamadığını açıklamadı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde YENİDÜZEN’in konuyla ilgili pek çok kez ulaştığı Üresin, “özel” sebepler öne sunarak, tekliflerin değerlendirilmesinin yakın zamanda sona ereceğini ifade etmişti.

Hastane ihalesindeki tekliflerin verilmesinin üzerinden7 gün geçmesine karşın, değerlendirmeler bir türlü sonuçlandırılamadı.

Neler yaşandı?

Tam bir başarısızlık öyküsüne dönen, defalarca ihaleye çıkılan ve sürüncemede kalan Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu, 4 Ekim Salı günü bir kez daha ihaleye çıkmıştı.

7 şirketin teklif verdiği hastane ihalesinde, KAMTEK isimli şirket eksik belge nedeniyle elenmişti.

Başvuruları geçerli kabul edilen ve değerlendirmeye alınan şirketler ve teklifleri şöyle açıklanmıştı:

Kofalı İnşaat: 179 milyon 475 bin 799 TL

Tosunoğlu İnşaat: 204 milyon 734 bin TL

Gerçek İnşaat: 206 milyon 122 bin TL

Tüfekçi LTD: 205 milyon 888 bin 888 TL

Güney İnşaat: 216 milyon 432 bin 900 TL

Asin İnşaat: 203 milyon 717 bin TL

Tekliflerin açıklanmasının ardından YENİDÜZEN'e kısa bir açıklamada bulunan MİK Başkanı Halis Üresin, "nihai sonuç için en erken zamanda değerlendirmelerimizi sonuçlandırıp ihaleyi bitirmek istiyoruz" demişti…