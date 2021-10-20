Girne Hastanesi ihalesi yapıldı: ‘Gerçek İnşaat’ değerlendirmeye alındı

YENİDÜZEN- Özel

Girne Hastanesi’nin aylardır sürüncemede olan ihalesi sonunda yapıldı. Üç firmanın katıldığı ihalede sadece bir firma ‘keşif bedeli’ altında teklif vererek değerlendirmeye alınmaya hak kazandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, ihaleye Gerçek İnşaat, Gülenay İnşaat ve Güney İnşaat’ın katıldığını ancak üç teklif arasında sadece Gerçek İnşaat’ın teklifinin keşif bedelinin altında kaldığını söyledi. Belirlenen keşif bedelinin 57 milyon 556 bin TL olduğunu belirten Üresin, Güney İnşaat’ın 84 milyon 565 bin TL, Gülenay İnşaat’ın 68 milyon TL, Gerçek İnşaat’ın ise 57 milyon 329 bin TL teklif verdiğini, bu şartlarda değerlendirmeye sadece Gerçek İnşaat’ın alınacağını dile getirdi.

“Belgeler incelenecek, uygun bulunmazsa yeniden ihaleye çıkılacak”

Önümüzdeki hafta içerisinde Gerçek İnşaat’ın belgelerinin değerlendirileceğini ifade eden Üresin, şartların uygun olması halinde ihalenin bu firmaya verileceğini söyledi. Üresin, belgelerin uygun bulunmaması halinde ihalenin iptal edileceğini ve başka bir teklif için yeniden ihaleye çıkılacağını da sözlerine ekledi.

Yeni Girne Hastanesi’nde bitmeyen “bugün, yarın”