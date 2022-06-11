Girne-Değirmenlik yolunda seyreden çakıl yüklü kamyonet alev aldı
Girne - Değirmenlik ana yolunda seyreden çakıl yüklü kamyonet alev aldı. Yangın, egzozun araçtaki ahşap zemine temasından çıktı.
A+A-
Girne - Değirmenlik ana yolunda seyreden çakıl yüklü kamyonet alev aldı. Yangın, egzozun araçtaki ahşap zemine temasından çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, Mustafa Aşkar yönetiminde LK 882 plakalı çakıl yüklü araç bugün 10.30 sıralarında, Girne - Değirmenlik ana yolu Beşparmaklar Caddesi üzerinde seyrederken tutuştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Bu haber toplam 120 defa okunmuştur