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Girne Çatalköy anayolunda kaza: Yaralılar var

Girne Çatalköy anayolunda kaza: Yaralılar var

Girne Çatalköy anayolunda kaza: Yaralılar var

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Girne Catalköy anayolu uzerinde Hürdeniz market önünde 2 aracın çarpışması sonucu araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

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