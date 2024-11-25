"Girne bölgesindeki okullarda sorun tespit edilmedi"

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Girne bölgesindeki okulların kontrol edildiğini, okullarda bir kuvvetli fırtınadan dolayı bir sorun tespit edilmediğini söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, Karaoğlanoğlu ilkokulu bahçesinde elektrik nedeniyle küçük bir bir yangın çıktığını, yangının hemen söndürüldüğünü belirtti.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Günaydın Girne

Bölgemizdeki tüm okullar kontrol edildi.

Karaoğlanoğlu ilkokulu bahçesinde elektrik yüzünden ufak bir yangın çıktı ve söndürüldü.

Bu olay dışında okullarda herhangi bir sorun tespit edilmedi, rüzgar düne göre kuvvetini bir miktar kaybetse de devam ediyor."