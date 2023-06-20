Girne Belediyesi Kültür Sanat Eğitimleri kapsamında düzenlenen heykel kursu başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel eğitim ve büst yapımı ile başlayan heykel kursu, teorik ve pratik olarak iki alanda ele alınıyor.

Heykeltıraş Nevin Halis eğitmenliğinde, üç ayrı grupta sürdürülen kurslar, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alıyor.

Katılımcıların sanatsal yaklaşımı ile iç duygularının, farklı malzemelerin kullanımı ile ortaya çıkmasını sağlayan eğitimler; bireylerin sosyal bir çevrede, stres ve yoğun iş temposundan ayrılarak duygu, düşünce ve hayallerini sanat yoluyla geliştirmelerini hedefliyor.

Eğitimler, sanatın tanımının yeniden sorgulandığı, klasik heykel tarihinden ve tekniklerinden başlayan heykel sanatı kursunun temel alt yapısını oluşturuyor.