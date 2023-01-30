Girne Antik Liman’da “kontrol” polemiği

Girne Antik Liman’ın kontrolüyle ilgili Girne Belediyesi ile Turizm Bakanlığı arasında “kontrol” polemiği baş gösterdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaptığı yazılı açıklamayla limanın, belediye liderliğinde oluşturulacak bir yönetim tarafından işletilmesi gerektiğini, çünkü hükümetlerin ömürlerinin kısa olduğunu; belediye idaresinin ise en az 4 yıl kesintisiz görev başında olacağını söyledi.

Şenkul, bunun yapılmaması halinde, liman için harcanan milyonların çöpe atılacağını, limandaki esnafın ise boşu boşuna bunca zaman kapalı kalmış olacağını savundu.

Öte yandan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise, “Girne Antik Limanı Turizm Bakanlığının kontrolündedir” dedi, Şenkul’u “popülistlikle” suçladı.

Aktunç, “Bu büyük değerin yeniden birilerinin siyasi çıkarlarına hizmet eder noktaya gelmesine izin vermeyeceğimizi de herkesin bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul:

“Antik Liman’da liderlik Girne Belediyesi’nin olmalı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün yaptığı yazılı açıklamasında, Antik Liman’la ilgili duruşlarını net olduğunu altını çizdi, bölgenin geçmişte olduğu gibi yönetim anlamında liderliğinin yeniden Girne Belediyesi’ne devredilmesi gerektiğini düşüncesini belirtti.

“Girne Belediyesi olarak tüm paydaşların olacağı bir yönetim oluşturulmasından ve Antik Limanın bu yönetim tarafından işletilmesinden tarafız” diyen Şenkul, “Oluşturulacak yeni yapı her ne model olursa olsun Girne Belediyesi liderliğinde oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Aksi takdirde tadilata harcanan milyonlarca liranın çöpe gitmesine ve esnafımızın aylarca boşu boşuna kapalı kaldığı anlamını taşıyacak yeni bir dönem başlangıcına sebep olabilir” dedi.

Şenkul, “Bir taraftan ülkemizdeki hükümetlerin ömrünün kısalığı öte taraftan ise en az 4 yıl boyunca Girne Belediye idaresinin kesintisiz görevde olacağı gerçeği de göz önüne alındığında, yeni dönemde yenilenme ile birlikte, Girne Antik Liman’ı Akdeniz’in en düzenli, en özel ve en çok ziyaret edilen yeri yapmak için Girne Belediyesi olarak biz hazırız çünkü: Biz Birlikte Girneyiz" ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Aktunç:

“Girne Antik Limanı Turizm Bakanlığının kontrolündedir”

Öte yandan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “Girne Antik Limanı Turizm Bakanlığının kontrolündedir” dedi, “bir yol haritası yapılmışken, Antik Liman bizimdir, biz yöneteceğiz demek, populizimden öteye geçmez” ifadelerini kullandı.

Aktunç, “Girne Antik Limanı, Turizm Bakanlığı kontörlünde, tüm paydaşlarla birlikte, en iyi şekilde yönetilecektir. Girne Belediyesini de, bu paydaşların en önemlisi olarak görmekten çok mutluyuz. Hiç bir şekilde beraber çalışmaktan, beraber yönetmekten gocunmaz, ben değil, birlikte biz yöneteceğiz demekten mutluluk duyarız” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bu büyük değerin yeniden birilerinin siyasi çıkarlarına hizmet eder noktaya gelmesine izin vermeyeceğimizi de herkesin bilgisine sunarız.”