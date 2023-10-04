Girne-Alsancak üçüncü etap yol çalışmaları başladı

Girne-Alsancak anayolu üçüncü etap yol çalışmaları başladı.

Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün bölgeye giderek yol çalışmalarını inceledi.

Üstel ile Arıklı’ya, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, çalışmaların üç dört ay sonra tamamlamasının hedeflendiğini, Lapta oteller bölgesine ulaşacak şekilde tüm kaldırımlar ve köy girişlerinin tamamlanarak, halkın yolda güven ve konfor içinde seyahat etmesinin sağlanacağını söyledi.

Üstel, Girne-Alsancak yolu tamamlandıktan sonra önceliğin Girne Çatalköy yolu olduğunu, bütçeye gerekli kaynağın ayrıldığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, proje için yaklaşık 200 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını, üçüncü etabın da tamamlanmasıyla trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Üstel: Halkın yolda güven ve konfor içinde seyahat etmesi sağlanacak

Başbakan Ünal Üstel, yolun ihalesine 2012 yılında çıkıldığını, istimlak problemleri ve hükümetlerin değişmesi nedeni ile ertelendiğini, üçlü koalisyon döneminde yola öncelik verdiklerini belirtti.

Üstel, 2023 yılı başında birinci etabın başladığını, ikinci ve üçüncü etabın tamamlanması için ihale sürecinin geçen hafta tamamlandığını kaydetti.

Alsancak bölgesinin hızla gelişen bir bölge olduğunu, uzun zamandan beri yolun çift şerit olması ihtiyacının doğduğunu söyleyen Üstel, hükümet üyeleriyle yerel bütçenin bütün olanaklarını zorlayarak bunun gerçekleşmesini sağladıklarını belirtti.

Üstel, üç dört ay sonra Lapta oteller bölgesinde gidecek şekilde tüm kaldırımlar ve köy girişlerinin tamamlanarak halkın yolda güven ve konfor içinde seyahat etmesinin sağlanacağını söyledi.

Bu yol tamamlandıktan sonra 2024 yılı içinde önceliğin Girne Çatalköy yolu olduğunu dile getiren Üstel, bütçeye gerekli kaynağın ayrıldığını belirtti.

Yolun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Üstel, yolun Kıbrıs'ın kuzeyine yapılmış bir yatırım olduğunu ifade ederek ,katkı koyan herkese teşekkür etti.

Arıklı: Üçüncü etap trafiği rahatlatacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, üçüncü etaba başlanmasının kaynak sıkıntısı nedeniyle zor gerçekleştiğini söyleyerek, Başbakanın bütçenin tüm imkanlarını kullanarak kaynak yarattığını belirtti.

Yaklaşık 200 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını dile getiren Arıklı, üçüncü etabın trafiği rahatlatacağını söyledi.

Oteller bölgesine kadar yolun devam edip tamamlanacağını belirten Arıklı, bu yolun tamamlanmasının ardından Başbakanın Girne Çatalköy çevre yolunun da tamamlanması konusunda talimatı bulunduğunu kaydetti.

Aydın: Trafik yoğunluğuna göre otomatik süre ayarlaması yapılacak

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Mare Monte Kavşağı ile Lapta Oteller Bölgesi girişi arasında yaklaşık 2.5 kilometrelik yeni 2 x2 bölünmüş yol yapımı gerçekleştirileceğini, yolun her iki tarafına kaldırım, yağmur suyu, aydınlatma altyapısı yapılacağını belirtti.

Kavşakların dinamik kavşak olarak düzenleneceğini dile getiren Aydın, trafik yoğunluğuna göre otomatik süre ayarlaması yapılacağını belirtti.

Aydın, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yol işaretlemelerinin de yapılacağını kaydetti.

Ataser: Çalışmaların tamamlanmasıyla sorunlar çözülecek

Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, üçüncü etap yolunun başlangıcının bugün yapıldığını söyledi.

Ataser, en büyük sıkıntının çember ve orta refüjlerin bitmemesi, kaldırımların tamamlanmaması olduğunu söyleyerek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla sorunların çözüleceğini belirtti.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların yaşanmaması adına bu eksikliklerin giderilmesinin yola rahatlama getireceğini söyleyen Ataser, köy girişlerinin de bitirilmesinin vatandaşı rahatlatacağını ifade etti.

Ataser, emeği geçen herkese teşekkür etti.