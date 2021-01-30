Başhekim’le birlikte 7 pozitif vaka, çok sayıda temaslı

YENİDÜZEN

Küresel salgın korona virüs Girne Akçiçek Hastanesi’ni sardı, Başhekim Ceyhun Birinci’yi de yakaladı. Hastanede Başhekim Doktor Ceyhun Birinci’nin testinin pozitife dönüşmesi ile toplam pozitif vaka sayısı 7’ye yükseldi, çok sayıda temaslı karantinaya alındı.

Başhekim, doktor, hemşire, eczacı…

Akçiçek Hastanesi’nde görevli 1 hemşirenin önceki gün testi pozitif çıktı. Hastane içindeki bulaş nedeniyle kendini ‘izole’ eden Başhekim Birinci’nin testi de pozitife dönüştü.

1 doktor, kayıt bölümünde bir personel, bir eczacı ve bir temizlik personelinin testleri pozitif.

Doktor Ceyhun Birinci, hastanede görevli çok sayıda kişinin temaslı olduğunu ifade etti.

YENİDÜZEN’e sağlığı ile ilgili de bilgi veren Doktor Ceyhun Birinci, kendisi ile beraber 1 personelin daha pozitif çıktığını kontrollerini yaptırdığını, sürecin geçmesini bekleyeceğini açıkladı.

Aşı işlemleri Esentepe ve Lapta Sağlık Ocakları’na kaydırıldı …

Akçiçek Hastanesi’nde yayılan bulaş sebebiyle aşılama işlemleri de durdu.

Salgın riskinin azaltılması adına aşılama işlemlerinin Esentepe ve Lapta Sağlık Ocakları’na kaydırıldığı duyuruldu.