Akçiçek Başhekimi Birinci’nin testi pozitif
Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci’nin testi pozitif.
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Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci’nin testi pozitif.
Hastanede çıkan 5 vakanın ardından ‘izole’ olduğunu duyuran Birinci’nin testi de pozitif çıktı.
YENİDÜZEN’e sağlığı ile ilgili de bilgi veren Doktor Ceyhun Birinci, kontrollerini yaptırdığını, sürecin geçmesini bekleyeceğini açıkladı.
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Etiketler : Ceyhun Birinci, covid-19